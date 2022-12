Josh Wander, sócio da 777 Partners - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 22/12/2022 12:47

Rio - O Vasco fechará 2022 de maneira completamente diferente dos últimos anos. Vivendo uma nova realidade após a implementação da SAF, o Gigante da Colina terminará o ano com vencimentos e 13º salário em dia. A informação é do site "GE".

A título de comparação, o Vasco chegou ao fim de 2021 devendo dois meses de salários e o 13º de jogadores e funcionários. Em 2020, o cenário era ainda mais desesperador. O Cruzmaltino fechou ano devendo quatro meses de salários.

Desde a chegada da 777 Partners, em setembro, o clube não fica em atraso com jogadores e funcionários. O 13º salário, inclusive, já está pago. A primeira parcela foi paga em 30 de novembro, enquanto a segunda caiu na última terça-feira.

Além disso, o Vasco passou a oferecer novos benefícios aos funcionários. Todos passaram a ter plano de saúde, o que não acontecia anteriormente, e tiveram um aumento no valor da alimentação. Também foi oferecido um cartão de final de ano no valor de R$ 300,00 e um kit de Natal com camisa e produtos oficiais do clube.