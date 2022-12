Orellano em ação pelo Vélez - Marcelo Endelli / Vélez

Publicado 22/12/2022 16:08

Após anunciar o zagueiro Léo (que não será chamado de Léo Pelé a pedido do atleta), o Vasco segue no mercado em busca de reforços. Para o setor ofensivo, a diretoria tenta o atacante argentino Luca Orellano, destaque do Vélez, da Argentina. A negociação está em andamento, mas não fechada (ou perto disso). Pelo contrário. O discurso de fontes da diretoria é que “é uma negociação muito difícil”.

Entre Vasco e Vélez há um princípio de acordo em relação aos valores. Para ter Orellano, a diretoria vascaína topou pagar 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. Mas, o entrave está sendo com os representantes do atleta (e o próprio jogador). A informação que o Cruzmaltino tem é que um clube da Europa também fez oferta para ter o jovem.

O Vélez optou pela proposta do Vasco por ser uma cifra maior, mas Orellano e seus representantes preferem a oferta do clube europeu, que não teve o nome revelado. O entrave, neste momento, é esse. As negociações estão em andamento, O Cruzmaltino vai tentar até o limite para ter o argentino no elenco.

Luca Orellano tem 22 anos e, embora seja jovem, é tratado como titular absoluto e um dos principais jogadores do elenco do Vélez. Em 2022, o atacante disputou 50 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.