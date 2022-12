Jorge, lateral do Palmeiras - César Greco / Palmeiras

Publicado 21/12/2022

Rio - O Fluminense acertou a contratação do lateral-esquerdo Jorge, do Palmeiras. O jogador, que é cria da base do Flamengo, chegará ao clube em um empréstimo válido por uma temporada.

No acordo entre os clubes, ficou determinado que uma parte do salário do lateral seria paga pelo Palmeiras. O Fluminense, caso queira, possui opção de compra ao final do vínculo de empréstimo do jogador.

Jorge, de 26 anos, não estava nos planos de Abel Ferreira para 2023. No Fluminense, o lateral-esquerdo, terá menos concorrência, já que Fernando Diniz teve que improvisar jogadores na posição ao longo da temporada, como o volante Alexsander, o atacante Caio Paulista e o lateral-direito Callegari.

Além do Palmeiras, Jorge também teve passagens por Flamengo, Mônaco (França), Porto (Portugal), Santos e Basel (Suíça). Nesta temporada, o jogador disputou 24 partidas, não marcou gols nem deu assistências.