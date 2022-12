Paulo Bracks - Daniel RAMALHO/VASCO

Paulo BracksDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/12/2022 16:27

Rio - De volta à elite do futebol brasileiro e com o investimento da 777 Partners, o Vasco está ativo no mercado da bola em busca de montar um elenco competitivo para 2023. Por isso, abaixo, O Dia relembra as movimentações do Cruz-Maltino nesta janela de olho na próxima temporada:

QUEM CHEGOU

Até o momento, o Vasco anunciou três reforços para três posições diferentes. São eles: o atacante Pedro Raul; o volante De Lucca; e o zagueiro e lateral-esquerdo Léo.

NEGOCIANDO

O Cruz-Maltino já encaminhou a contratação de Lucas Piton, do Corinthians. No total, o clube carioca vai pagar ao Timão 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 16,3 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos do jogador.

Além disso, o Vasco ainda está muito próximo de fechar com Manuel Capasso, de 26 anos, que atualmente defende o Atlético Tucumán-ARG. A pedida inicial era de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), mas os argentinos acabaram aceitando a oferta de dois milhões de dólares (R$ 10 milhões) por 80% do passe do atleta.

O Gigante da Colina também negocia com Luca Orellano, do Vélez. O Cruz-Maltino, inclusive, já tem um acordo com o clube argentino e pagará 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 20,5 milhões) pelo atleta.

O Vasco ainda abriu negociações para tentar contratar o volante Zanocelo, do Santos. A ideia é de que o jogador de 21 anos anos possa repor a saída de Andrey Santos, que está perto de ser anunciado como reforço do Chelsea-ING.

Vale destacar que o clube ainda mantém outros nomes e negociações em sigilo.