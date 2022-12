Maurício Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/12/2022 12:35 | Atualizado 24/12/2022 12:35

Rio - Recém-chegado ao Vasco, Maurício Barbieri está determinado a implementar um novo estilo de jogo no time. A ideia do treinador é que o Cruzmaltino se torne uma equipe mais agressiva, que proponha o jogo. As mudanças puderam ser colocadas em prática na última sexta-feira, quando a equipe de São Januário goleou em jogo-treino o Porto Real, time amador do Rio de Janeiro, por 6 a 0.

"A ideia do jogo-treino foi para a gente experimentar essa nova forma de jogar e colocar isso em prática contra o adversário. Acho que estamos no caminho correto. A equipe se comportou bem. Foi um primeiro teste. Mais do que o resultado, fico feliz pela forma como os jogadores se comportaram e assimilaram os comportamentos. É claro que a gente tem ajustes para fazer, estamos num início de trabalho, tem muita coisa para melhorar, mas foi uma apresentação bastante positiva", disse Barbieri à VascoTV.

O treinador também falou sobre como têm sido seus primeiros dias de trabalho no Vasco.

"Estou sendo recebido de uma maneira excepcional, encontrei um ambiente fantástico. É um clube bem organizado, com processos bem definidos. A partir daí, junto com os jogadores, a gente tem tentado nessas primeiras semanas introduzir uma forma de jogar da maneira que eu quero que a equipe se comporte. Estamos trocando com os jogadores, temos batido muito nisso em relação a uma nova forma de jogar, uma nova forma de interpretar o jogo. E eles têm correspondido bem, e uma forma muito positiva", afirmou.

Barbieri também aproveitou para projetar a temporada de 2023 e se mostrou ansioso pelo contato com o torcedor cruzmaltino.

"A ansiedade é grande para sentir a energia da torcida de perto. Na rua já tenho recebido muito carinho. Acho a torcida do Vasco fantástica. É mais fácil apoiar seu clube quando ele está bem. E a torcida do Vasco cresceu, empurrou e ajudou nas dificuldades. Isso demonstra muito caráter e força. Desejo um feliz Natal a todos. Vai virar o ano e teremos uma temporada especial", finalizou.