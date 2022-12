Atualmente, Jorge Jesus é o técnico do Fenerbahçe, da Turquia - OZAN KOSE / AFP

Publicado 25/12/2022 15:57

Rio – Ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus fez história durante sua passagem pelo futebol brasileiro. Ao longo dos anos, diversos jogadores que foram comandados pelo treinador já destacaram a importância de conselhos que receberam do português. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o volante Fellipe Bastos, que foi treinado pelo Mister quando defendia o Benfica, falou sobre uma bronca que recebeu do treinador.

“Uma vez a gente estava jogando em campo reduzido, eu desarmei o atacante e dei um drible. Aí o Jorge virou pra mim e disse ‘F***-se, acha que está em Copacabana? Sai do treino agora’. Eu já tinha feito besteira, saí e fiquei quieto. Ele me perguntou se eu achava que estava jogando uma pelada”, disse Fellipe, antes de continuar:

“Depois ele me chamou na sala dele: ‘Vai fazer isso no jogo? Não vai. Por isso te tirei do jogo, sempre brincando. Por isso te tirei’. Quando você é novo, você não entende, mas entra no que eu falei antes, ele gosta de retratar o treino no jogo”, contou o ex-jogador do Vasco.

Por fim, Fellipe falou sobre o seu carinho e sua admiração pelo técnico português, destacando seu diferencial nos treinos.

“Aprendi muito, porque é um cara que taticamente é muito à frente. Deu para todo mundo ver o que ele fez com o Flamengo. No treino, ele treina o que vai acontecer no jogo, ele fala exatamente o que vai acontecer. Ele estuda muito futebol”, finalizou Fellipe Bastos, atual jogador do Goiás.