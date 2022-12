Christian está de malas prontas para o Bahia - José Tramontin/Athletico

Christian está de malas prontas para o BahiaJosé Tramontin/Athletico

Publicado 24/12/2022 15:35

Um dos alvos do Vasco no mercado para reforçar o meio-campo, o volante Christian encaminhou seu acerto com o Bahia e deve assinar contrato por cinco anos. O jogador, inclusive, se despediu do Athletico Paranaense neste sábado (24) através de suas redes sociais.

"Cheguei no Club Athletico Paranaense com 16 anos. Cheio de sonhos. A Estrada do Ganchinho, 1451, sempre foi a minha referência de segunda casa. É chegada a hora de me despedir. Sabia que um dia este momento aconteceria. Como Piá do Caju, me despeço orgulhoso e grato por tudo que o clube me proporcionou e por todas as amizades que fiz esses anos", disse Christian em um trecho.

Revelado pelo clube paranaense, Christian teve bons números durante a temporada de 2022 e chamou atenção de outros clubes. A transação para o Bahia custou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões). Além de Bahia e Vasco, Cruzeiro e Fluminense demonstraram interesse, mas o clube baiano venceu a disputa com a proposta de compra.

Com apenas 21 anos, Christian atuou 23 partidas e marcou três gols com a camisa do Furacão, mas acabou sofrendo uma lesão no joelho que o manteve longe dos gramados por cerca de três meses.