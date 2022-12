Manuel Capasso é um dos grandes destaques da temporada no futebol argentino - Atlético Tucumán/Divulgação

Publicado 24/12/2022 19:25 | Atualizado 24/12/2022 20:11

O Vasco está muito próximo de fechar mais uma contratação para reforçar o setor defensivo. Desta vez, o alvo é o zagueiro argentino Manuel Capasso, de 26 anos, que atualmente defende o Atlético Tucumán. Uma reunião entre os dois clubes, que será realizada nesta semana, deve sacramentar o negócio. A informação foi publicada em primeira mão pelo LANCE! e confirmada pelo O DIA.

A pedida inicial do clube argentino era de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), mas acabou aceitando a oferta vascaína de 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões) por 80% do passe do atleta. No entanto, detalhes sobre a proposta precisam ser alinhados para que a transferência seja concluída. Entre o staff do atleta e o Vasco está tudo certo, e há um otimismo grande para que a negociação seja concluída nesta semana.

Manuel Capasso foi um dos atletas que foram mapeados e aprovados pela equipe de scouting da 777 Partners ainda em setembro, já que se tornou um dos grandes destaques na posição do futebol argentino. Com contrato até o fim de 2025, o atleta e seu empresário estão bem empolgados com a ideia de atuar no Vasco.

Considerado o líder do Atlético Tucumán em campo, Manuel Capasso atuou em 24 partidas, marcou um gol e recebeu apenas quatro cartões amarelos durante a temporada.