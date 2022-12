Lucas Piton - Caio Almeida/Vasco

Publicado 28/12/2022 17:02

Rio - O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Lucas Piton, de 22 anos. Revelado pelo Corinthians, o jovem assinou contrato pelo Cruzmaltino até o fim de 2026. Ele foi o quarto reforço anunciado pelo clube carioca apra o ano que vem.

Lucas Piton fez sua estreia como profissional pelo clube paulista no fim de 2019. No ano seguinte, foi promovido de forma definitiva ao time profissional, onde atuou por 108 partidas, sendo 82 como titular. Em 2022, o jogador entrou em campo em 52 jogos, fez um gol e deu quatro assistências.

Para contratar Lucas Piton, o Vasco vai pagar 3 milhões de euros ao Corinthians, cerca de R$ 16 milhões e o valor será parcelado em três vezes. Antes de anunciar a contratação do lateral, o Vasco já havia fechado com Pedro Raul, atacante ex-Goiás, com o volante De Lucca, ex-Bahia, e com o ex-zagueiro do São Paulo, Léo.