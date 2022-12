Lucas Piton - Caio Almeida/Vasco

Publicado 29/12/2022 12:00 | Atualizado 29/12/2022 12:01

Rio - O lateral-esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, foi anunciado com o quarto reforço do Vasco para a temporada de 2023. Em entrevista à Vasco TV, o ex-jogador do Corinthians falou da ansiedade pelo contato com o torcedor e revelou que a amizade com Nenê facilitou seu acerto com o clube carioca.

"Sou amigo do Nenê, ele fala bastante daqui. Ele é um ídolo do clube, fala bastante do clima, da torcida, do Vasco da Gama. Me ajudou bastante nisso. Muito ansioso. Vi os jogos pela televisão, acompanhava, e a torcida do Vasco é apaixonante. Estou muito ansioso para entrar em campo e ver a torcida nos apoiando para buscar a vitória. No Maracanã também vai ser muito bacana coma torcida do Vasco nos apoiando, mais de 60 mil, a torcida do Vasco vai votar com certeza, Vai ser um momento de muita felicidade", disse.

Revelado pelo Corinthians, Piton está acostumado com pressão. No Vasco, ele terá a oportunidade de fazer parte de um elenco que irá inaugurar uma nova era no futebol do clube, que agora é administrado pela 777 Partners.

"Encaro como uma felicidade imensa. A grandeza do Vasco, o clube muito grande, gigante. É o Gigante da Colina. Encaro com uma alegria que vou mostrar dentro do campo. Cada treino, cada jogo vou me esforçar para poder ajudar o Vasco. É uma motivação enorme", contou.