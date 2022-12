Mauricio Barbieri em treino do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/12/2022 14:32

O Vasco segue com a preparação para 2023 e perdeu um jogo-treino nesta sexta-feira (30), no CT Moacyr Barbosa. O adversário foi o Bangu, que venceu por 2 a 1, gols de Gabryel Martins e Marquinhos Calazans. Eguinaldo marcou pela equipe vascaína.

O treino contou com três contratações para a próxima temporada. Pedro Raul e Léo estavam na equipe considerada titular, que jogou o primeiro tempo. E De Lucca esteve com os reservas, no segundo.



O Bangu fez 1 a 0 na primeira etapa e ampliou na segunda, quando Eguinaldo marcou para o Vasco, ao receber após uma roubada de bola.



No primeiro tempo, o time vascaíno foi formado por: Halls, Paulinho, Miranda, Léo e Edimar; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Marlon Gomes, Pedro Raul e Gabriel Pec.



E no segundo por: Alexander, Rodrigo, Anderson Conceição, Ulisses e Paulo Victor; De Lucca, Galarza e Palácios; Vinícius, Erick Marcus e Eguinaldo.



Foi o segundo jogo-treino da pré-temporada comandada pelo técnico Mauricio Barbieri. No primeiro, o Vasco venceu por 6 a 0 o Porto Real, time amador, na semana passada.