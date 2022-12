Pelé fez história com a camisa 10 do Santos - Divulgação/Santos F.C.

Publicado 30/12/2022 19:25

Rio - O Vasco prestou uma homenagem para Pelé, nesta sexta-feira (30), em São Januário. O Rei do futebol, falecido nesta última quinta (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência da falência múltipla dos órgãos, era sócio honorário do clube carioca.

Na entrada principal de São Januário, o Vasco colocou uma coroa de flores em honra à Pelé, junto à estátua do Almirante. Em cada lado da estátua foram instaladas fotos dele, uma com Pelé sendo homenageado pelo ex-presidente Antônio Soares Calçada e a outra vestindo a camisa do Vasco em sua estreia no Maracanã em 1957.

Além da homenagem com as fotos, o Vasco anexou uma frase de Pelé, onde ele afirma que era torcedor do clube na infância.

"Desde garoto sempre fui renitente torcedor vascaíno. Vibrava com suas vitórias e sofria nas derrotas como se estivesse doente. Em 1957 tive a honra de vestir a camisa cruzmaltina pois fui emprestado para o Vasco, num combinado entre esses dois clubes. Posso garantir que adorei a camisa vascaina. Digo mesmo: se algum dia tiver que sair do Santos e permanecer no Brasil, daria preferência ao quadro da Cruz de Malta", diz a frase.

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então estava realizando tratamento de quimioterapia. No início deste ano, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. No dia 29 de novembro, foi internado. Na época, recebeu homenagens durante a Copa do Mundo.

No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Nas últimas horas, no entanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.