Publicado 01/01/2023 12:22

Rio - Revelado na base do Vasco, o atacante Lucas Figueiredo, de 21 anos, viveu um ano de consolidação no clube carioca. Titular em boa parte da temporada, o jogador foi um dos destaques da equipe no acesso para a Série A. Em 2023, o Cruzmaltino viverá o começo de uma nova era e o jovem se vê pronto para desafios maiores.

"Foi um ano de muito crescimento e evolução na minha carreira. Recolocar o Vasco no seu devido lugar terá sempre um lugar especial no meu coração. Cresci muito como atleta e também como ser humano. Me sinto pronto e preparado para viver aquilo que possa vir. 2022 me trouxe ensinamentos que vou levar pro resto da vida e que, sem dúvida, me fizeram amadurecer e estar pronto para os próximos desafios", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Com o investimento da 777 Partners, o Vasco irá retornar para a elite do futebol brasileiro, tentando elevar seu nível. Figueiredo prometeu esforço para continuar sendo útil ao clube carioca.

"Todo o processo, desafios e ensinamentos que tivemos em 2022 servirão de aprendizado para o próximo ano. O clube passará a viver uma nova fase e irei trabalhar e me dedicar para ser parte importante desse processo. É trabalhar forte e fazer uma grande temporada. Tenho confiança que teremos uma temporada de afirmação. O torcedor vascaíno pode esperar 100% de dedicação. Isso jamais irá faltar", afirmou.