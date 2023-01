Benevenuto marca Maxi López em clássico - Divulgação

Benevenuto marca Maxi López em clássicoDivulgação

Publicado 02/01/2023 19:00

O Vasco tomou uma medida que garantirá o planejamento para a temporada de 2023. O clube pagou as prestações atrasadas com o ex-atacante Maxi López no processo que corre na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. O Cruzmaltino precisa quitar apenas uma parcela que vence no próximo mês. A informação é do blog "Panorama Esportivo", de "O Globo".

O Vasco tinha até o dia 5 para regularizar o pagamento. Como voltou a ficar adimplente, o Cruzmaltino deixou de correr o risco de sofrer "transfer ban", punição que proíbe que novos jogadores sejam registrados.



Diante disso, os jogadores recém-contratados pelo Vasco poderão ser regularizados na CBF assim que a entidade retornar do recesso, no dia 9. Maxi pediu para deixar São Januário em 2019.



Na época, o atacante queixou-se de atrasos de pagamentos de salários, FGTS, bônus e metas. O Cruz-Maltino e o jogador selaram um acordo na CNRD para o pagamento de cerca de R$ 5 milhões.