Halls - Matheus Lima/Vasco

Publicado 03/01/2023 20:19

Rio - Nesta terça-feira, o Vasco anunciou que renovou o vínculo do goleiro Halls. O novo contrato do jogador com o Cruz-Maltino é válido até março de 2024 - o anterior expirou no fim de 2022.

Vale lembrar que Halls é cria das categorias de base do Vasco, mas teve poucas oportunidades desde que subiu para o time profissional, em 2021. No ano passado, ele disputou apenas dois jogos: na vitória sobre o Resende por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca; e na derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 1, pela Série B.