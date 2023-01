Robson Bambu acertou com o Vasco até o fim deste ano - Divulgação/Vasco

Publicado 03/01/2023 19:50

Rio - O Vasco da Gama anunciou, no começo da noite desta terça-feira (3), a contratação do zagueiro Robson Bambu. O jogador, que pertence ao Nice, da França, mas estava emprestado ao Corinthians, assinou um contrato de empréstimo com o Cruz-maltino até o fim deste ano.

Vasco acerta a contratação do zagueiro Robson para temporada 2023



https://t.co/DypA4UGqog#VascoDaGama pic.twitter.com/OHhkGGKXVa — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 3, 2023

"Passando pra avisar vocês que cheguei no Gigante! Estou muito feliz com essa oportunidade, e que seja uma nova história para todos nós. Vou trabalhar bastante para dar o meu melhor e representar muito essa camisa", disse o jogador.

Cria da base do Santos, Robson Bambu chega para o quinto clube de sua carreira. O jogador também defendeu o Athletico-PR, o Nice e o Corinthians, além de ter passagem pela seleção brasileira sub-20 e sub-23. Na última temporada, o defensor entrou em campo em 12 oportunidades, não marcou gol e não deu assistência.