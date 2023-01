Luca Orellano - Divulgação / Vélez

Publicado 03/01/2023 16:22

Rio - O Vasco está bem perto de fechar com mais um reforço para 2023. O atacante Luca Orellano, de 22 anos, chegou ao Rio na noite da última segunda-feira e irá realizar exames nesta semana para assinar contrato com o clube carioca. O jogador foi revelado e defendia o Vélez Sarsfield.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a operação será no valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões), por 60% do meia-atacante argentino. Existe possibilidade de a SAF adquirir outros 25% no futuro, em caso de metas atingidas pelo jogador, por mais 2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 10,7 milhões).

Além de Orellano, o Vasco está muito perto de anunciar mais uma contratação internacional. O lateral-direito uruguaio Pumita Rodríguez também chegou ao Rio, fará exames e assinará vínculo válido por três temporadas. O Cruzmaltino tem tudo certo também com o zagueiro Robson Bambu, ex-jogador do Corinthians.

Oficialmente, o clube carioca já anunciou quatro contratações. O Cruzmaltino contratou o atacante Pedro Raul, que estava no Goiás, com o volante De Lucca, ex-Bahia, e com o ex-zagueiro do São Paulo, Léo, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, que defendeu o Corinthians em 2022.