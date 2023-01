O atleta Puma no CT Moacyr Barbosa, no dia 04 de janeiro de 2023 - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

O atleta Puma no CT Moacyr Barbosa, no dia 04 de janeiro de 2023Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 04/01/2023 16:51

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do lateral-direito Pumita Rodríguez, que estava no Nacional-URU. O vínculo do jogador uruguaio com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2025.

Vale lembrar que Pumita chegou ao Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira. Depois de passar por exames médicos, ele firmou contrato com o clube carioca.

O lateral-direito se profissionalizou no Danubio-URU e, em 2020, teve uma rápida passagem pelo Racing-ARG. Depois de um jogo pelo time argentino, ele voltou ao seu clube formador.

Em 2021, se transferiu para o Fénix-URU. Seu desempenho despertou o interesse do Nacional-URU, que o contratou no ano seguinte. Por lá, disputou 44 jogos e marcou três gols.

Pumita também foi convocado pela seleção uruguaia para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, o lateral foi reserva e não entrou em nenhum dos três jogos da Celeste na competição.

Cabe destacar lembrar que o Cruz-Maltino já havia anunciou outras cinco contratações para esta temporada. São elas: o zagueiro e lateral-esquerdo Léo; o zagueiro Robson; o lateral-esquerdo Lucas Piton; o volante De Lucca; e o atacante Pedro Raul. A tendência é de que o meia Luca Orellano, que estava no Vélez-ARG, seja anunciado como reforço em breve.