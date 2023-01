Léo - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - O zagueiro Léo, de 26 anos, foi apresentado nesta quarta-feira pelo Vasco. Contratado em definitivo junto ao São Paulo, o defensor já vem treinando com seus companheiros no clube carioca. Ao abordar o período de negociação, Léo falou sobre a alegria que estar vestindo a camisa do Cruzmaltino e de todo o contato que teve com dirigentes, comissão técnica e jogadores.

"Quando me ligaram, o Abel, o Paulo, o Barbieri, fiquei muito feliz pelo convite. É um projeto muito importante para mim e para o Vasco. Parece que já estou aqui há bastante tempo, dá para perceber a minha alegria. Posso ajudar a equipe na posição que o Barbieri quiser. Fui contratado como zagueiro, mas se precisar posso atuar como lateral e como volante. Mas preciso respeitar a qualidade dos jogadores que são especialistas nestas funções e contente pela oportunidade no Vasco", afirmou.

Revelado pelo Fluminense, Léo iniciou sua carreira como lateral-esquerdo. No entanto, no São Paulo, sob o comando de Fernando Diniz, o jogador mudou de posição. Ao relembrar a conversa com o treinador, o zagueiro contou quais foram as características dele que chamaram a atenção do atual comandante do Tricolor.

"Eu lembro quando o Diniz chegou em mim e disse que eu poderia jogar como zagueiro ou volante. Eu me assustei e falei com ele que tinha sido contratado como lateral. Mas aí eu falei com ele que eu poderia atuar naquela posição. Aí, ele ficou muito feliz e depois me explicou disse que eu era alto, forte e com uma boa saída e por conta disso poderia me destacar naquela função. E hoje fico feliz por tudo que aconteceu", disse.

Léo é um dos cinco reforços oficialmente anunciados pelo Vasco. Ele assinou contrato por quatro temporadas com o clube carioca. Além do zagueiro, o Cruzmaltino já anunciou o atacante Pedro Raul, que estava no Goiás, o volante De Lucca, ex-Bahia, o lateral-esquerdo Lucas Piton, que defendeu o Corinthians em 2022, e o zagueiro Robson Bambu, que também estava no Timão, mas pertence ao Nice, da França.