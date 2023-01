Momento em que Roger marca o gol da vitória do Vasco na Copinha - Foto: Reprodução/Sportv

Publicado 04/01/2023 21:54

O Vasco tomou um susto, mas estreou com vitória na Copinha. Na noite desta quarta-feira, o Cruz-Maltino bateu o Capital-TO por 2 a 1 no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, pela primeira rodada do Grupo 29 da competição.

A equipe carioca abriu o placar em Osasco aos 39 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, a bola caiu nos pés de Ray, que teve tranquilidade para bater colocado e encobrir o goleiro Pedro.

A resposta do Capital só veio aos 43 minutos da etapa complementar. Guilherme cobrou falta com categoria e deixou tudo igual no marcador.

Apesar do gol no fim, o Vasco não desistiu e foi premiado com a vitória. Aos 49 minutos, Matheus ficou com a sobra da bola e cruzou na área para Róger cabecear e dar números finais ao jogo.

Depois de comemorar a vitória, o Cruz-Maltino vira a chave para a segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior. O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 19h30, para enfrentar o Hercílio Luz-SC no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti.