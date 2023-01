Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/01/2023 16:30

O Conselho Deliberativo do Vasco votará na noite desta quinta-feira (5) a possibilidade de aumento na mensalidade do plano de sócios do clube, que não sofre alterações em valores desde 2018. A proposta foi idealizada pelo presidente Jorge Salgado.

Apenas duas categorias de sócios terão seus valores ajustados caso a proposta seja aprovada. O valor do sócio-geral sairia de R$ 70,090 para R$ 120,00, com um aumento de 71%. Já o plano de sócio-estatutário sofreria um aumento de 50%, saindo de R$ 80,00 para R$ 160,00. O sócio-torcedor não será afetado pela possível mudança.

O presidente Jorge Salgado emitiu o documento que foi enviado aos conselheiros. Nele, o mandatário argumenta que o plano não sofre alterações desde 2018 e que os novos valores 'fazem parte de uma linha importante dentro do orçamento' para o ano de 2023. Além disso, ele também pede que a proposta seja votada com 'brevidade'.

A votação está marcada para acontecer a partir das 19h30 na Sede Náutica da Lagoa, com a possibilidade de votação virtual. De acordo com o "ge", existe a sensação nos bastidores de que a proposta não será aprovada.