Pumita Rodriguez acertou com o Vasco por quatro temporadasDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/01/2023 15:21

Novo reforço do Vasco para a temporada de 2023, o lateral-direito Pumita Rodríguez falou pela primeira vez como jogador do Vasco em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais. O sorriso do atleta definiu o tom da breve conversa.

O jogador, contratado junto ao Nacional (URU), afirmou estar radiante por acertar com o Vasco da Gama e mostrou gratidão por chegar ao clube. Além disso, reforçou sua vontade de se tornar um dos melhores.

"A verdade é que me sinto radiante, muito feliz e bastante agradecido por estar aqui. Obviamente tenho muita vontade de vencer para brilhar e estar entre os melhores", afirmou.

Pumita também comentou sobre a calorosa recepção dos torcedores do clube nas redes sociais desde sua chegada ao Vasco. Ele aproveitou para mandar um recado à torcida e prometeu representá-los dentro de campo.

"A verdade é que eu recebi muito carinho por parte da torcida. Fico muito grato por isso. Espero representá-los dentro de campo. Agradeço a todos pelo apoio que recebi. Podem ter certeza que vou dar tudo pela equipe e levar o Vasco para cima. Um grande abraço para todos", encerrou.

Aos 25 anos de idade, Pumita Rodríguez acertou com o Vasco por quatro anos em uma transação que custou cerca de 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões) junto ao Nacional (URU). Ele era considerado um dos principais laterais-direitos do futebol uruguaio e participou da Seleção Uruguaia na Copa do Mundo de 2022.