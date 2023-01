Lucas Piton - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/01/2023 11:17 | Atualizado 06/01/2023 12:40

Rio - Revelado pelo Corinthians, Lucas Piton, de 22 anos, foi apresentado nesta sexta-feira pelo Vasco. O jovem agradeceu pela recepção ao clube carioca e se disse bastante empolgado para conquistar seu espaço na sua nova equipe.

"Fico muito feliz pela recepção da comissão técnica, dos jogadores, dos torcedores que colocaram mensagens de apoio nas redes sociais. Chego muito feliz e motivado ao Vasco para desenvolver o meu trabalho aqui e conseguir conquistar muita coisa", afirmou.

Piton também abordou a nova realidade do clube carioca que está de volta à Série A e que recebeu o investimento da 777 Partners, atual administradora do Vasco. O lateral projetou conquistas em 2023.

"O Vasco é um clube muito grande, creio que precisamos pensar na unidade do clube. É gigante tanto no Brasil, quando no mundo inteiro. Precisa estar sempre na Série A. Venho para ajudar o clube a conquistar títulos e retomar seu lugar", disse.

Lucas Piton é um dos cinco reforços oficialmente anunciados pelo Vasco. Ele assinou contrato por quatro temporadas com o clube carioca. Além do lateral, o Cruzmaltino já anunciou o atacante Pedro Raul, que estava no Goiás, o volante De Lucca, ex-Bahia, o zagueiro Léo, que estava no São Paulo, e o zagueiro Robson Bambu, que também estava no Timão, mas pertence ao Nice, da França.