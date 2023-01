Franco Fagúndez é o camisa 10 do Nacional (URU) - Evaristo Sa/AFP

Franco Fagúndez é o camisa 10 do Nacional (URU)Evaristo Sa/AFP

Publicado 06/01/2023 16:27

Em meio a diversas especulações sobre reforços para a temporada de 2023, um dos principais nomes ligados ao Vasco nos últimos dias foi o do meia Franco Fagúndez, camisa 10 do Nacional (URU). No entanto, o próprio presidente do clube uruguaio tratou de colocar um balde de água fria na informação.

Rumores indicaram nos últimos dias que o Vasco teria formalizado uma oferta ao Nacional (URU) pela compra do jogador. A reportagem do O Dia entrou em contato com José Fuentes, presidente do clube uruguaio, que falou sobre a informação. Segundo ele, o Vasco não realizou nenhuma proposta por Franco Fagúndez e realizou apenas um contato sobre o atleta há meses, não recentemente.

"O Nacional não recebeu nenhuma proposta do Vasco (por Fagúndez). Houve um contato (do Vasco) há meses, mas não recentemente", afirmou.

Fuentes também revelou que recebeu, sim, uma proposta de um clube brasileiro pela compra de Franco Fagúndez nos últimos dias, mas optou por não revelar maiores detalhes sobre o nome do clube ou o estado da negociação.

"Sim, recebemos uma proposta de um clube brasileiro por ele, mas não do Vasco. Obviamente não vou dizer o nome (da equipe), mas é um dos grandes do Brasil", finalizou.

Aos 22 anos, o meia Franco Fagúndez foi um dos grandes destaques do Nacional (URU) na última temporada, chamando atenção por formar dupla com o experiente Luís Suárez na campanha que coroou o clube como campeão do Campeonato Uruguaio de 2022. Ao todo, o jogador marcou 11 gols e cinco assistências em 43 partidas.