Pedro Raul fez um gol no jogo-treino do Vasco contra o Nova Iguaçu - Daniel RAMALHO/VASCO

Pedro Raul fez um gol no jogo-treino do Vasco contra o Nova IguaçuDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/01/2023 14:07

O Vasco realizou o terceiro jogo-treino da pré-temporada e venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, gols de Pedro Raul, Zé Santos e Eguinaldo. A principal novidade foi a utilização de seis contratações no time titular, que jogou 45 minutos e fez 1 a 0.



Recém-chegado, Puma Rodríguez já treinou no time principal, assim como Léo, Robson Bambu, Lucas Piton, De Lucca e Pedro Raul. Outro jogador acertado, Orellano ainda não foi anunciado, mas já está com os companheiros no CT Moacyr Barbosa.



A atividade foi dividida em três tempos. Os outros dois, com reservas, foram de 35 minutos.



Foi a segunda vitória em três jogos-treino. No primeiro, o Vasco venceu por 6 a 0 o Porto Real, time amador. No segundo, derrota por 2 a 1 para o Bangu.



As formações do Vasco na vitória sobre o Nova Iguaçu

Primeiro tempo: Alexander, Puma Rodríguez, Léo, Robson e Lucas Piton; De Lucca, Figueiredo e Nenê; Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.

Segundo tempo: Alexander, Paulinho, Miranda, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Galarza; Vinícius, Eguinaldo e Zé Santos.



Terceiro tempo: Halls, Rodrigo, Ulisses, Ze Vitor e Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Galarza; Vinícius, Erick e Zé Santos (Eguinaldo).