Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/VASCO

Alex TeixeiraDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/01/2023 15:10

Depois de ficar em silêncio durante semanas desde o fim da Série B acerca de seu futuro, o meia-atacante Alex Teixeira resolveu agir. Neste sábado (7), o jogador compareceu ao CT Moacyr Barbosa para assistir o jogo-treino entre Vasco e Nova Iguaçu e se reuniu com a diretoria para discutir a renovação de seu contrato para 2023. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

A presença de Alex Teixeira trouxe um otimismo e, hoje, a tendência é que jogador de 33 anos chegue a um acordo com a diretoria cruzmaltina e acerte sua permanência para a temporada de 2023. Caso isso aconteça, o jogador já se apresentaria ao grupo na próxima segunda-feira (9) para iniciar a pré-temporada.

As conversas de renovação entre a diretoria do Vasco e Alex Teixeira estavam totalmente estagnadas há semanas, já que o atleta não tinha respondido a última proposta do clube. Além do Vasco, o jogador também despertou interesse de clubes do futebol árabe e do Cruzeiro.

Alex Teixeira retornou ao Vasco durante a temporada de 2022 como a grande contratação da temporada. No entanto, o atleta demonstrou problemas de ritmo de jogo e não correspondeu as expectativas. Em 15 partidas pelo Gigante da Colina, o meia-atacante marcou dois gols e uma assistência.