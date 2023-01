Andrey Santos é o novo reforço do Chelsea - Divulgação/Chelsea

Publicado 07/01/2023 14:59

Londres - O Chelsea anunciou, na manhã deste sábado (7), a contratação do volante Andrey Santos, cria da base do Vasco da Gama. Os detalhes da negociação, como a duração do contrato não foram revelados pelo clube londrino nem pelo Cruz-maltino.

A Blue Brazilian: Andrey Santos signs! — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023 Para contratar o jovem de 18 anos, o Chelsea investiu 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões, na cotação atual) fixos, além de 8 milhões de euros (R$ 43.5 milhões) em metas a serem cumpridas. Ou seja, o Vasco pode receber até 23 milhões de euros (R$ 125.5 milhões), pela venda do jogador. Para contratar o jovem de 18 anos, o Chelsea investiu 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões, na cotação atual) fixos, além de 8 milhões de euros (R$ 43.5 milhões) em metas a serem cumpridas. Ou seja, o Vasco pode receber até 23 milhões de euros (R$ 125.5 milhões), pela venda do jogador.

Arriving in style! pic.twitter.com/8HEsZPtg2c — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023 "É uma oportunidade muito grande para mim. Este é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores aqui são muito bons e estou muito feliz por estar aqui", destacou o volante. "É uma oportunidade muito grande para mim. Este é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores aqui são muito bons e estou muito feliz por estar aqui", destacou o volante.

Andrey Santos foi um dos principais jogadores do Vasco no retorno à elite do futebol nacional. No ano passado, o jogador entrou em campo em 42 oportunidades e marcou 11 gols.