Jair foi titular do Galo em grande parte da temporada - Pedro Souza / Atletico

Publicado 07/01/2023 12:49 | Atualizado 07/01/2023 12:49

Desejo antigo da SAF do Vasco, Jair está próximo do acerto. O Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o Atlético-MG para conseguir a liberação em definitivo do volante de 28 anos.



O Vasco já fez uma proposta ao clube mineiro para a compra do jogador. A informação é do site 'Ge' e foi confirmada pela reportagem. Houve acordo no valor oferecido, o que agradou o Atlético-MG, e agora faltam detalhes para o anúncio da oitava contratação para 2023.



Um dos destaques dos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, Jair está no Galo desde 2019. Com a chegada de mais dois homens de meio de campo Edenilson e Igor Gomes, além de Patrick perto do acerto, a diretoria mineira topou liberá-lo, mas com uma boa compensação financeira.



O setor é um dos pontos em que o Vasco se concentrou por contratações. E as características de Jair se encaixam com o que a SAF vascaína planeja para 2023.



Até o momento, o Cruz-Maltino já anunciou o atacante Pedro Raul, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Pitton e Pumita Rodríguez e o volante De Lucca. Além deles, o meia Orellano, do Vélez Sarsfield, já treina com o grupo, mas falta a documentação vir da Argentina para ele ser oficializado.