Pumita Rodriguez acertou com o Vasco até o fim de 2025Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 08/01/2023 11:27

Desde a chegada da 777 Partners para o dia a dia da SAF, o Vasco contou com a equipe de scouting da empresa americana para mapear possíveis contratações no mercado sul-americano, já visando à temporada de 2023. E agora com o planejamento do futebol todo com a diretoria da SAF vascaína, os primeiros nomes dessa busca pelos países vizinhos, em especial da Argentina, já começam a chegar.



Pumita Rodríguez, da seleção uruguaia e ex-Nacional, foi o único anunciado até o momento, mas o Vasco já está certo com Luca Orellano, do Vélez Sarsfield, faltando apenas o envio de documentos. Os dois já treinam com o grupo.



Orellano tem 22 anos e chegará por um valor de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Já Pumita tem 25 anos, e assinou até o fim de 2025.



Além deles, a diretoria da SAF negociou com Manuel Capasso, do Atlético Tucumán, e Diego Valoyes, do Talleres, mas não houve acerto com os clubes.



Essa nova investida no futebol sul-americano acontece após a 777 Partners ajudar o Vasco a contratar o chileno Palacios no meio de 2023. Entretanto, o jovem de 22 anos não se firmou na temporada passada e foi negociado com o Colo-Colo, até mesmo para liberar espaço para mais estrangeiros no elenco que ainda chegarão.