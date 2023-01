Com gols e títulos, Roberto Dinamite fez a alegria de muitos torcedores do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 18:36

Rio - Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite faleceu na manhã deste domingo (8) em decorrência de um câncer no intestino que o afetava desde 2022. Desde então, o ex-jogador recebeu diversas homenagens de personalidades do país, do futebol e da história do clube.

Diversos jogadores do atual elenco que disputará a temporada de 2023 pelo Vasco usaram as redes sociais para manifestar homenagens em suas contas de diferentes formas ao maior ídolo da história do clube, que também é o maior artilheiro de sua história.

Confira algumas das mensagens de representantes do Vasco:

Nenê:

"Hoje é um dia muito triste pois nos deixou o Ídolo Máximo do nosso clube Vasco da Gama, o Sr. Roberto Dinamite. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares os amigos e a nós vascaínos, meu maior respeito e admiração por tudo o que fez e pela incrível pessoa que era! Descanse em paz, artilheiro."

Mauricio Barbieri:

"Descanse em paz, eterno ídolo Roberto Dinamite. Meus sentimentos a toda família"

'Pumita' Rodriguez:

"Cheguei há pouco tempo no Vasco da Gama, mas pelo seu gigantismo, tradição e história, sei que foi uma escolha acertada. Um clube GIGANTE, assim como foi Roberto Dinamite. O maior de todos do Vasco da Gama. Descanse em paz, Dinamite!"

Anderson Conceição:

"Obrigado por tudo, ídolo. Descanse em paz"