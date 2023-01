Roberto Dinamite é o maior artilheiro e quem mais jogou pelo Vasco: 708 gols em 1.110 jogos - Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite é o maior artilheiro e quem mais jogou pelo Vasco: 708 gols em 1.110 jogosDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 14:46 | Atualizado 08/01/2023 15:00

Rio - Diversos nomes do esporte se despediram de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco que morreu neste domingo (8), vítima de um câncer no intestino. Nas redes sociais, alguns dos maiores ídolos do Cruzmaltino lamentaram a morte do ex-atacante.