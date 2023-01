Com gols e títulos, Roberto Dinamite fez a alegria de muitos torcedores do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 15:02

Mesmo com tantos gols marcados na sua vitoriosa passagem pelo Vasco, Roberto Dinamite tem alguns deles eternizados. O principal é o lençol no zagueiro Osmar, do Botafogo, dentro da área, seguido da bomba sem chance para o goleiro Wendell.



O golaço aos 45 minutos do segundo tempo garantiu a vitória de virada do Vasco por 2 a 1 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca de 1976:



Assim como esse golaço que aliou técnica com o famoso chute que lhe rendeu o apelido de Dinamite, Roberto mostrou uma vasta variedade der habilidades para balançar redes. Confira mais gols do eterno ídolo vascaíno: