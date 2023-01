Roberto Dinamite foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro - Reprodução Internet

Roberto Dinamite foi o maior artilheiro da história do Campeonato BrasileiroReprodução Internet

Publicado 08/01/2023 12:39 | Atualizado 08/01/2023 14:27

Rio - Maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite morreu neste domingo (8), aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino. Nas redes sociais, diversas celebridades lamentaram a morte do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.

Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/TMTrzvNyLQ — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023 Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções c meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria q você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque! pic.twitter.com/DcsWzxnnBm — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 8, 2023