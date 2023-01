Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São JanuárioDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2023 12:43

O domingo (8) começou mais triste para todos os vascaínos e amantes do futebol. Maior ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos de idade no Rio de Janeiro. Ele estava internado e lutando contra um câncer de intestino, mas não resistiu.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite ostentou números esplendorosos durante a trajetória de sua carreira, marcando 708 gols em 1.110 jogos pelo Gigante da Colina. Além disso, seus números lhe deram marcas históricas. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca e dos três clássicos cariocas que envolvem o Vasco.

Confira abaixo os principais números e feitos da carreira de Roberto Dinamite:

- Jogador que mais vestiu a camisa do Vasco na história: 1.110 jogos

- Maior artilheiro da história do Vasco: 708 gols.

- Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 190 gols

- Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca: 190 gols

- Maior artilheiro da história de São Januário: 184 gols

- Maior artilheiro da história de Vasco x Flamengo: 27 gols

- Maior artilheiro da história de Vasco x Fluminense: 36 gols

- Maior artilheiro da história de Vasco x Botafogo: 25 gols

- Maior artilheiro da história do estádio de São Januário: 184 gols

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1974 (16 gols) e 1984 (16 gols)

- Artilheiro do Campeonato Carioca em 1978 (19 gols), 1981 (31 gols) e 1985 (12 gols)

- Artilheiro da Copa América em 1983 (3 gols)

- Vencedor da Bola de Prata, da revista Placar, em 1979, 1981 e 1984