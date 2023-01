Despedida de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em São Januário - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Despedida de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em São JanuárioJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 11:20 | Atualizado 09/01/2023 11:20

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Júnior, marcou presença em São Januário para se despedir de Roberto Dinamite. Rival dentro de campo do ídolo do Vasco, o Maestro falou que esteve com o ex-atacante na última semana e que até o fim tinha esperança na recuperação de Dinamite.

"Infelizmente foi o processo. Estive com ele na última quinta, ainda havia uma esperança de reverter o quadro. Uma coisa é estar preparado, outra é quando acontece. Ficam os melhores momentos, essa amizade que foi consolida-se também pelas nossas famílias", disse.

Júnior aproveitou para exaltar a importância de Dinamite para a história do Vasco e também para elogiar seu comportamento cordial para com os adversários do clube de São Januário.

"O que o Bob conseguiu foi o respeito dos seus colegas e adversários. Uma marca dele. As pessoas que estão aqui o respeitavam muito. O gesto do Salgado enquanto presidente, a homenagem em vida (estátua), merecido. O Roberto foi gigante para o Vasco", finalizou.