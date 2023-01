Velório de Roberto Dinamite em São Januário - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 12:35

Rio - O ex-lateral-esquerdo e meia Felipe esteve em São Januário para se despedir de Roberto Dinamite. Ídolo do Vasco e também o jogador mais vitorioso da história do clube, o Maestro exaltou a importância do ex-atacante, que morreu no último domingo, aos 68 anos.

"Não joguei com ele, mas trabalhei com ele e conquistamos a Copa do Brasil no Vasco (Roberto era presidente). Ele nos orientava muito, só agradeço o carinho e os conselhos. Referência", afirmou.

O funeral do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro irá acontecer até às 19 horas, desta segunda-feira, em São Januário. Na terça-feira, o velório de Dinamite continua para os familiares e seus convidados, no estádio do Vasco, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Posteriormente, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde o ídolo será sepultado ao lado de seus pais.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.



Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.