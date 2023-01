This handout picture released by Brazilian football team Vasco da Gama shows late Brazilian football player Roberto Dinamite reacting during the inauguration of his statue at the Sao January stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 28, 2022. Brazilian footballer Roberto Dinamite, top scorer in the history of the Brazilian championship, died on Sunday January 8, 2023 at the age of 68, following bowel cancer, announced the club of Vasco da Gama, in which he was the absolute idol. - Daniel RAMALHO / Vasco da Gama football team / AFP

This handout picture released by Brazilian football team Vasco da Gama shows late Brazilian football player Roberto Dinamite reacting during the inauguration of his statue at the Sao January stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 28, 2022. Brazilian footballer Roberto Dinamite, top scorer in the history of the Brazilian championship, died on Sunday January 8, 2023 at the age of 68, following bowel cancer, announced the club of Vasco da Gama, in which he was the absolute idol. Daniel RAMALHO / Vasco da Gama football team / AFP

Publicado 09/01/2023 22:22

Rio - A segunda-feira (9) de chuva no Rio de Janeiro foi marcada pelo último adeus a Roberto Dinamite, que faleceu no último domingo (8) aos 68 anos em decorrência de um câncer no intestino. Diversas personalidades do futebol compareceram ao velório em São Januário, inclusive ídolos do Flamengo.

Um dos representantes do rubro-negro foi o ex-zagueiro Juan, membro da comissão técnica do Flamengo. O ex-jogador relembrou os momentos de Dinamite, a relação da rivalidade com o Flamengo e a amizade com Zico.

"Lamentamos muito. O Roberto era um cara que, nos meus tempos de moleque, era sempre rival, mas ele transcende a rivalidade. Ele e o Zico nunca deixaram essa rivalidade sair do gramado. Um craque, representou a seleção também. Posso dizer que foi um ídolo da nossa seleção. Lamentamos muito. Vim para dar um abraço nos familiares. Ele não era centroavante e não era 10. Estava no meio ali, fazia as duas funções muito bem", afirmou.

O velório de Roberto Dinamite ocorreu desde às 10 horas da manhã até às 19 horas. A cerimônia foi aberta ao público, com área reservada para familiares, amigos e convidados, dentro do gramado de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro.