Josh Wander falou sobre a morte de Roberto Dinamite - Reprodução/Vasco TV

Josh Wander falou sobre a morte de Roberto DinamiteReprodução/Vasco TV

Publicado 09/01/2023 19:21

Rio - Sócio-fundador da 777 Partners, dona de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, o norte-americano Josh Wander lamentou a morte de Robeto Dinamite, maior ídolo do clube, que se foi no último domingo (8), vítima de um câncer no intestino.

"Roberto Dinamite foi uma lenda dentro e fora de campo e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Foi uma verdadeira honra para mim pessoalmente ter a oportunidade de conhecer Roberto e passar um tempo com ele. Nos encontramos pela primeira vez dentro de São Januário, onde ele nos mostrou cada cantinho daquele espaço sagrado, que considerava sua casa. Conversamos muitas vezes no ano passado sobre suas esperanças para o futuro do Vasco e fomos abençoados por ter seu apoio quando o 777 se tornou parte da família Vasco, destacou, antes de completar

" A sua paixão por este clube e esta comunidade sempre foi evidente, e serei eternamente grato pela forma como nos recebeu calorosamente. Todos nós da 777 estendemos nossas mais profundas condolências à sua família e a todos os torcedores que o estimavam", finalizou Josh.

Além do norte-americano, Luiz Mello, CEO da SAF do clube, também falou sobre a morte de Bob.

" Roberto foi um ídolo, um ícone do futebol brasileiro, do povo brasileiro. Muitas pessoas se chamam Roberto em virtude do que ele fez em campo e também do que ele fez como pessoa. Tive a honra de conhecer ele e a família. Nesse momento de dor, mando um abraço para todos familiares, sabendo que Roberto deixou um legado que tem que ser respeitado por todos jogadores, torcedores e profissionais que respiram o Gigante da Colina", disse.