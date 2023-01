Cafu - Victor Chapetta - Agnews

Publicado 09/01/2023 16:04

Rio - Capitão do pentacampeonato da seleção brasileira, Cafu compareceu ao velório de Roberto Dinamite em São Januário, estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. O ex-jogador exaltou o legado do maior ídolo da história do clube carioca, dentro e fora de campo.

"O legado que ele deixa é o sorriso, a alegria de jogar futebol, a magia. Nós crescemos vendo eles atuarem. É uma geração que fez a alegria dos torcedores. É um cara que sempre prezou pelo bom futebol, tentou fazer como dirigente também, mas como jogador foi extraordinário. São imagens e gols que ficarão marcados para sempre. Qualquer homenagem é pequena perto do que ele fez", afirmou.

Cafu também abordou as mortes de Pelé e Roberto Dinamite, ídolos do futebol brasileiro, que em menos de duas semanas, acabaram morrendo, ambos vítimas de complicações derivados de um câncer.

"A Terra está triste, mas o céu em festa. São grandes ídolos que foram jogar futebol em outro lugar. Consegui falar com ele em alguns momentos, demos forças, ele foi guerreiro, brigou dentro e fora e campo, mas agora teve que descansar em paz", disse.

Ausente no funeral de Pelé, que aconteceu na semana passada, Cafu falou sobre a cobranças que os campeões mundiais pela Seleção em 2022, receberam, após se ausentarem na despedida do Rei do Futebol, na Vila Belmiro.

"Eu sempre tive presente em todos os velórios, fui no Carlos Alberto Torres, no Félix, no do Pelé infelizmente tive um problema. Eles são os grandes ídolos da história. Nós demos sequência ao que esses grandes craques fizeram no futebol. E nós sempre valorizamos. Então muitas das vezes se cobra a presença dos ex-jogadores e não se sabe o motivo por qual a ausência acontece. Todos têm seu motivos. Agora o grande importante é que esse grandes ícones são eternos. Isso é muito maior do que a ausência em velórios", opinou.