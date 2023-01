Velório de Dinamite em São Januário - Pedro Ivo / Agência O Dia

Velório de Dinamite em São JanuárioPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 15:46

Rio - Atual diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano executou a mesma função pelo Vasco de 2009 a 2011, durante a gestão de Roberto Dinamite no Vasco. Presente no funeral do ídolo, o dirigente relembrou o momento em que trabalhou e teve o ex-atacante como chefe.

"A minha relação com ele transcende a questão dele ter sido um grande ídolo, ou um grande treinador. Trabalhei com ele aqui no Vasco e ele nunca se colocou como presidente. Creio que por isso que ele é visto com tanta admiração por todas as pessoas", afirmou.

Em 2011, a parceria entre Dinamite e Caetano teve seu ponto mais alto: o título da Copa do Brasil. O dirigente relembrou aquele acontecimento que até hoje foi a última conquista nacional do Vasco.

"Eu lembro de cada momento do Santos Dumont a São Januário, de cada momento. Foi um período incrível, que encerrou um jejum grande. E o Roberto comemorou como se fosse o primeiro título. Ele estava em êxtase e tenho certeza que para ele foi importante também de cravar um título importante para ele em uma outra função", disse.