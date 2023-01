Ricardo Gomes - Victor Chapetta - Agnews

Publicado 09/01/2023 14:26 | Atualizado 09/01/2023 15:53

Rio - O ex-zagueiro Ricardo Gomes, ídolo do Fluminense, compareceu ao funeral de Roberto Dinamite, em São Januário. O ex-defensor enfrentou bastante o maior ídolo da história do Vasco, principalmente nos anos de 1980. Ao relembrar os momentos, Ricardo falou da características do ex-atacante.

"Foi um dos melhores, tinha que ser muito atento e não podia fazer falta, porque ele era um centroavante com qualidade e tinha um aproveitamento de 90% em cobranças de falta. Então, você tinha que ter muito cuidado, muita paciência, para não ser afoito", afirmou.

Posteriormente, Ricardo Gomes trabalhou como treinador do Vasco durante a gestão de Dinamite como presidente. Na ocasião, o clube carioca conquistou o último título de expressão nacional: a Copa do Brasil de 2011.

"Tenho que agradecer pelos momentos que passei com ele, no dia-a-dia, com os torcedores, com os sócios do clube. Foi um momento bastante especial na minha vida", disse.