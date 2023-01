Zico chega a velório de Dinamite - Hugo Perruso / Agência O Dia

Zico chega a velório de DinamiteHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 14:35

Rio - O ex-jogador tetracampeão pela seleção brasileira e ex-treinador do Vasco na campanha da Série B, Jorginho, se emocionou bastante na despedida de Roberto Dinamite, em São Januário. O ex-lateral-direito chegou ao funeral na tarde desta segunda-feira. Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, chegou ao local, logo depois, e foi bastante aplaudido por torcedores, jornalistas e personalidades.

Junto de Jorginho estavam outros ex-jogadores conhecidos do futebol carioca, como o também tetracampeão Zinho, ex-jogador do Flamengo, e o ex-apoiador Carlos Alberto, que defendeu o Vasco na conquista da Série B, em 2009, durante gestão de Dinamite. O dirigente Rodrigo Caetano, que também trabalhou com Roberto entre 2009 e 2011, esteve presente no local.

O funeral do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro irá acontecer até às 19 horas, desta segunda-feira, em São Januário. Na terça-feira, o velório de Dinamite continua para os familiares e seus convidados, no estádio do Vasco, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Posteriormente, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde o ídolo será sepultado ao lado de seus pais.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.



Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.