Despedida de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em São JanuárioJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 13:28

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, compareceu a São Januário para se despedir de Roberto Dinamite. O dirigente ressaltou que o ex-atacante é o maior ídolo da história do clube carioca e afirmou que fazer uma homenagem desta forma é o mínimo que o Cruzmaltino poderia fazer.

"O mínimo é essa homenagem, Roberto foi o maior ídolo do Vasco. Uma figura humana extraordinária, jogador exemplar, só tinha amigos. Sempre com um sorriso. O mínimo é reverenciar toda a história dele em São Januário", disse.

Salgado ainda afirmou que irá fazer uma homenagem ao maior ídolo do clube na camisa 10, utilizada por Dinamite. "Toda homenagem é pouca. Estamos pensando em eternizá-lo na camisa número 10 do Vasco. Vamos resolver como fazer isso", revelou.

Presidente do Vasco eleito no fim de 2020, Jorge Salgado já fazia parte da vida política e também associativa do clube há algum tempo. Ele relembrou a relação que tinha como amigo de Dinamite.

"Conheço Roberto há muitos anos, tivemos convivência próxima. O lado humano dele é muito marcante, uma pessoa solidária e amiga. Além de tudo o que fez como jogador, como ser humano ele me impressionava muito", contou.