Edmundo se emociona no velório de DinamitePedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 13:38

Rio - Um dos grandes ídolos do Vasco, Edmundo foi uma das figuras públicas mais emocionadas no velório de Roberto Dinamite, em São Januário. O Animal comparou a dor da perda do ex-atacante do clube carioca a morte do seu pai.

"Só quando meu pai faleceu eu senti a dor que estou sentindo desde ontem. Eu tive a felicidade de jogar com ele, último ano de carreira, conquistar um título e virar amigo. O que a gente pode fazer é estar perto da família", afirmou.

Edmundo é considerado um dos grandes da história do Vasco, porém, o Animal afirmou que nunca chegou ao nível de Dinamite. Na opinião do campeão brasileiro de 1997, Roberto está em um patamar inatingível.

"Quando eu era criança, queria ser Roberto. Não passei nem perto. Nunca vou me comparar ao Roberto. Ele é único, eterno. Eu fui só um bom jogador que ao conquistar um título importante as pessoas admiraram. Craque de verdade, só o Roberto Dinamite. Roberto é ímpar, não vai ter outro na história do Vasco. Pode ter alguém parecido, mas igual, nunca", finalizou.