Zico compareceu a funeral de Roberto Dinamite - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Zico compareceu a funeral de Roberto DinamitePedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 15:30 | Atualizado 09/01/2023 16:57

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico chegou na parte da tarde para se despedir de Roberto Dinamite. O Galinho falou sobre como a carreira do maior ídolo da história do Vasco coincidiu com a sua e também sobre a relação que teve fora dos gramados com o ex-atacante.

Zico se despede de Roberto Dinamite



Vídeo: Hugo Perruso / Agência O Dia#ODia #Dinamite pic.twitter.com/8GTbP9v79Y — Pedro Logato (@Pedrologato) January 9, 2023

"A dedicação como profissional, a comportamento, era um atleta completo. E eu tive o privilégio de tê-lo como amigo. Por quase 50 anos, atuamos pelo juvenil na mesma época, depois estreamos como profissionais no mesmo ano: 1971. Depois na seleção brasileira a amizade se fortaleceu. E nós juntos na Seleção nunca perdemos. E isso gratifica, porque conseguimos através dos clubes que a gente defendeu levar sempre mais de 100 mil torcedores para o Maracanã, sem precisar falar nenhuma besteira um para o outro. Acho que esse respeito é muito importante para nós que somos atletas", afirmou.

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos no último domingo, vítima de complicações de um câncer no intestino. Zico afirmou que esteve com o maior ídolo da história do Vasco recentemente e que seus últimos dias foram bastante complicados.

"Deus o levou, ele estava sofrendo muito. Tive a oportunidade de conversar com ele nos últimos tempos. E a gente nunca quer que isso aconteça, mas Deus levou, mas o Dinamite será sempre eterno. É uma homenagem que a gente presta, os ex-jogadores, os clubes, por tudo que representou. Não é ídolo de apenas uma torcida, é ídolo de todas as torcidas, mas é claro que tem uma torcida que é especial que é a do Vasco", disse.