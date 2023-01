Djalminha homenageou Roberto Dinamite durante o "ESPN FC" nesta segunda-feira (9) - Reprodução/ESPN

Publicado 09/01/2023



Rio - A segunda-feira (9) de chuva no Rio de Janeiro foi marcada pelo último adeus a Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, que faleceu no último domingo (8) aos 68 anos em decorrência de um câncer no intestino.

Em velório realizado em São Januário, estádio do Vasco, DInamite recebeu diversas homenagens e foi o principal assunto dos noticiários esportivos. Uma das homenagens foi feita por Djalminha, comentarista da ESPN, que participou do "ESPN FC" nesta segunda-feira e afirmou que era vascaíno na infância por influência do ex-jogador.

"Para quem não sabe, eu quando era pequeno, era vascaíno. Hoje sou Flamengo, mas as pessoas que me conhecem desde pequenininho sabem que fui vascaíno. E por causa desse aí, Roberto Dinamite", revelou.

O velório de Roberto Dinamite ocorreu desde às 10 horas da manhã até às 19 horas. A cerimônia foi aberta ao público, com área reservada para familiares, amigos e convidados, dentro do gramado de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro.