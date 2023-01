Torcedor Francisco Maia - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 17:01

Rio - Presente no velório de Roberto Dinamite em São Januário, o torcedor Francisco Maia abordou uma característica marcante do maior ídolo da história do Vasco: a simplicidade. Ao relembrar momentos que viveu ao lado do ex-atacante, Francisco afirmou que os jogadores de futebol da atualidade deveriam se inspirar no maior artilheiro da história do Brasileiro.

"Minha filha mais velha conseguiu tirar um retrato com ele, antes da Copa de 1986, em um hotel que a seleção brasileira se concentrava no Rio. Eu tive um privilégio de ter um relacionamento com a família dele. Sempre foi alguém acessível, disponível, muito amável. É um legado que ele deixa, de humildade, que os esportistas de hoje precisam se espelhar. Alguém muito simples", afirmou.

O funeral do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro irá acontecer até às 19 horas, desta segunda-feira, em São Januário. Na terça-feira, o velório de Dinamite continua para os familiares e seus convidados, no estádio do Vasco, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Posteriormente, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde o ídolo será sepultado ao lado de seus pais.

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.



Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.