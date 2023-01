Jair em ação pelo Atético-MG - Pedro Alves / Atlético-MG

Publicado 09/01/2023 15:53

Rio - Ex-dirigente do Vasco em duas passagens, Rodrigo Caetano compareceu nesta segunda-feira (9) à São Januário para prestar suas últimas homenagens à Roberto Dinamite em cerimônia do velório realizada no gramado do estádio, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

Caetano, que trabalhou no Cruzmaltino em duas oportunidades com Roberto, conversou com a imprensa e abordou inúmeros temas. Entre eles, falou sobre as negociações entre o volante Jair e o Vasco, que devem ser concluídas nesta terça-feira (10). O dirigente admitiu que as conversas para o acerto estão bem encaminhadas entre as partes.

"Somente depois de ter tudo isso sacramentado. Tem toda uma questão burocrática, mas está bem encaminhado, sim. Nós, do Atlético, se realmente for concretizado, nós vamos comunicar em conjunto com o Vasco, mas as conversas estão adiantadas sim", afirmou.

O Vasco, de fato, está próximo de concretizar a contratação do volante Jair, de 28 anos. A transação custará cerca de 2,6 milhões de dólares (R$ 13 milhões) por 85% dos direitos federativos do atleta, que defende o Atlético Mineiro desde 2019. A expectativa é que o atleta chegue ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira (10) para realizar os exames e assinar com o Gigante da Colina.