Despedida de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em São JanuárioJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 10:23 | Atualizado 09/01/2023 11:40

Rio - Com atraso de pouco mais de 10 minutos, o velório do maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, foi iniciado às 10h13 da manhã, nesta segunda-feira, em São Januário. Antes mesmo das 10 horas, centenas de torcedores do clube carioca faziam filas, em volta do estádio do Cruzmaltino, localizado na Zona Norte, do Rio de Janeiro.

Dentro de São Januário, os torcedores percorrem um caminho pela sede do clube até a estátua em homenagem a Roberto Dinamite, que foi inaugurada em abril de 2022, que fica na parte externa do gramado do estádio do Vasco. O corpo do craque está sendo velado ao lado do monumento. Alguns torcedores subiram nas arquibancadas para cantar músicas em homenagem ao ídolo do clube carioca.

Um dos grandes ídolos da história do Vasco, o ex-atacante Edmundo esteve presente pela manhã em São Januário e se emocionou bastante na despedida de Dinamite. O Animal foi revelado pelo Cruzmaltino no começo dos anos de 1990, quando Roberto Dinamite estava se despedindo do clube. Posteriormente, em 2008, na sua última passagem pelo Vasco, Edmundo trabalhou com Roberto Dinamite, que havia acabado de assumir a presidência do clube. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, maior rival do Vasco, Júnior chegou em São Januário, na manhã desta segunda, para se despedir de Dinamite. O ex-zagueiro Alexandre Torres, filho do tricampeão Carlos Alberto Torres, e que atuou junto de Roberto, no começo dos anos de 1990, marcou presença.

O presidente do clube carioca, Jorge Salgado, foi uma das primeiras personalidades a chegar em São Januário. Posteriormente, Jayme de Almeida, ex-treinador do Flamengo, e que também foi jogador, atuando pelo próprio Flamengo, pelo Botafogo e pelo São Paulo, nos anos de 1970 e 1980, sendo adversário de Roberto Dinamite dentro de campo, se fez presente.

O funeral do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro irá acontecer até às 19 horas, desta segunda-feira, em São Januário. Na terça-feira, o velório de Dinamite continua para os familiares e seus convidados, no estádio do Vasco, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Posteriormente, o corpo do ídolo irá, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde o ídolo será sepultado ao lado de seus pais.



Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.

Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.