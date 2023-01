Hugo Lloris, capitão da França - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/01/2023 17:14

Depois de completar 14 anos representando sua seleção, o goleiro Hugo Lloris decidiu colocar um ponto final na sua trajetória defendendo a França. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9) em entrevista ao jornal "L'Équipe".

Aos 36 anos de idade, o goleiro do Tottenham ressaltou a dificuldade de tomar esta decisão do adeus, mas que entende que sua trajetória chegou ao fim após o vice-campeonato na Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022.

"Não é fácil fazer esse anúncio, depois de 14 anos defendendo essa camisa, que vesti com enorme prazer, com orgulho e com senso de dever e responsabilidade... Mas acredito que a trajetória chegou ao fim. Eu decidi encerrar minha carreira internacional, e me vou com o sentimento que dei tudo de mim. E acho importante anunciar isso agora, dois meses e meio antes do início das eliminatórias para a Euro, por respeito ao técnico e aos jogadores, de forma que eles possam iniciar a formação de uma nova base", afirmou.

Com 145 jogos pela Seleção Francesa, Hugo Lloris se tornou o atleta que mais vezes defendeu a meta da seleção tricampeã mundial. Ao todo, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2020/21.